سوالف.. سالا في قائمة كارديف بعد عام من وفاته

المصدر: ( لندن - وكالات)

قرر نادي كارديف سيتي الويلزي، الناشط في الدوري الإنجليزي، تكريم النجم الأرجنتيي إيميليانو سالا بمناسبة مرور عام على فجيعة رحيله.

ولقي سالا حتفه بعد تحطم طائرة كان على متنها في بحر المانش في 21 يناير 2019، وهو في طريقه من فرنسا إلى ويلز، بعد قليل من اتفاق الناديين على انتقاله. وقرر كارديف إدراج اسم لاعبه الراحل، الذي لقي مصرعه قبل أن يلعب له أي مباراة رسمية، ضمن قائمة أسماء اللاعبين التي ستواجه نادي ريدينغ الإنجليزي، الذي سيحل ضيفاً على كارديف ضمن مباراة الإعادة في دور الـ32 من كأس إنجلترا. وكان نادي نانت الفرنسي قد كشف في وقت سابق عن قميص «خاص»، يشبه قميص منتخب الأرجنتين، بالخطوط الزرقاء والبيضاء. وقال النادي إن أرباح بيع القميص الخاص ستذهب لناديين لعب لهما سالا في الأرجنتين وقت أن كان طفلاً.