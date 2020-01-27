أنس جابر.. إنجاز تاريخي

المصدر: (ملبورن - وكالات)

فازت التونسية أنس جابر، على الصينية وانغ قيانغ، في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أمس، لتصبح أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى.

وكانت جابر هزمت كارولين وزنياكي المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الدور السابق، لتنتهي مسيرة اللاعبة الدنماركية في ملاعب التنس، بعد أن سبق وأعلنت الاعتزال، بعد أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي. وفاجأت جابر الجمهور في ملعب مارغريت كورت، بتألقها من خلال تنوع مهاراتها وقوة الأداء، لتحسم المباراة في 77 دقيقة. في المجموعة الأولى، حاولت كل لاعبة الحفاظ على إرسالها. وتراجع أداء اللاعبة الصينية بصورة لافتة في المجموعة الثانية، بعد تعرضها لكسر الإرسال مرتين، لتحسم جابر المباراة.