سوالف.. «عرش مارادونا» في المزاد العلني

المصدر: (يونس آيرس - وكالات)

يحصل دييغو مارادونا على معاملة الملوك في فريقه خيمناسيا إي إسغريما بعدما صنع النادي عرشاً لمدربه البالغ عمره 59 عاماً للجلوس عليه في مباريات الفريق المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم على أرضه.

وسيعرض النادي نسخة من الكرسي المزين بألوان الفريق في مزاد علني بعد كل مباراة. وتولى مارادونا، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين في 1986 والذي يعتبره الكثيرون بأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، تدريب خيمناسيا في سبتمبر في محاولة للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وقال خيمناسيا إن مارادونا سيوقع نسخاً مماثلة للعرش ليتم بيعها في متجر النادي. ووقع الكرسي الأول أول من أمس قبل مواجهة فيليز سارسفيلد في الدوري.