اتهامات الفساد تطارد رياضيين سودانيين

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

ألقت نيابة مكافحة الفساد السودانية القبض على محمد عثمان الكوارتي رئيس تنظيم فجر الغد الهلالي، أحد التنظيمات التي أعلن رئيسها عن خوضه انتخابات نادي الهلال السوداني المقبلة.

القبض على الكوارتي، سبقه اتهامات لعدد من الرياضيين من نيابات الفساد والثراء الحرام والمال المشبوه، فقد سبق للنيابة أن ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة نادي الهلال أشرف سيد احمد الكاردينال واستدعته أكثر من مرة للتحقيق في تهم مختلفة، وصدر قرار بحظره من السفر.

تباينت ردود الأفعال حول هذه الاتهامات في الشارع الرياضي، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات، وظهرت الاتهامات عقب سقوط نظام المعزول عمر البشير، وشهدت نيابات الفساد والثراء الحرام والمال المشبوه كثافة في البلاغات المفتوحة في مواجهة رموز من النظام السابق كانوا ضمن الوسط الرياضي.