هالاند يدخل تاريخ «البوندسليغا»

المصدر: (برلين - وكالات)

بعد ثلاثيته في مباراته الأولى مع بروسيا دورتموند، سجل إرلينغ هالاند (19 عاماً) هدفين آخرين بعد مشاركته كبديل أيضا خلال فوز ساحق 5-1 على كولونيا في الدوري الألماني، «البوندسليغا» أول من أمس.

وذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن هالاند يعد أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني، ينجح في تسجيل 5 أهداف خلال أول مباراتين له في المسابقة، وبالتحديد خلال 57 دقيقة فقط، شارك فيها مع الفريق.

وشهدت المباراة رقماً آخر عندما هز جيدون سانشو (19 عاما) الشباك أيضا محرزاً هدفه 11 في الدوري هذا الموسم والثامن في آخر 8 مباريات ليصبح أول لاعب تحت 20 سنة يحقق إنجاز تسجيل 8 أهداف في 8 مباريات على التوالي في «البوندسليغا».