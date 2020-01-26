تمثال لمحمد صلاح في متحف بلندن

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

بدأ متحف مدام توسو الشهير في لندن، تجهيزات عمل تمثال من الشمع للاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لينضم إلى تماثيل أخرى يضمها المتحف لأشهر الشخصيات في مختلف المجالات، ونشر اللاعب عبر صفحته على «تويتر»، مقطع فيديو أثناء التجهيزات وأخذ القياسات الجسمانية للاعب.

وأكد صلاح حماسه بالعمل مع متحف «مدام توسو» لصناعة أول تمثال له، وقال في تصريح لصحيفة «ديلى ميل»: «إنني متحمس للغاية بالعمل مع صناع متحف مدام توسو لعمل تمثالي الأول على الإطلاق». ويعتبر صلاح أول لاعب عربي يصنع له تمثال من الشمع.