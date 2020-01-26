مصر وتونس في نهائي يد أفريقيا الليلة

المصدر: (تونس - صالح قادري)

تجمع اليوم المباراة النهائية لكاس أمم افريقيا لكرة اليد، ابتداء من التاسعة والنصف ليلاً، بين المنتخبين التونسي والمصري اللذين يلتقيان في مثل هذه المباراة للمرة الثالثة على التوالي، ويخوض اليوم المنتخب التونسي الدور النهائي للمرة 18 وهو النهائي العاشر على التوالي، بما أنه لم يغب عنه منذ دورة المغرب سنة 2002 والثالث على التوالي مع المنتخب المصري الذي أدرك المباراة النهائية للمرة 13 في تاريخه. وكان المنتخب التونسي ترشح إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب الأنغولي (39-23)، بينما ترشح المنتخب المصري إلى النهائي بعد فوزه على نظيره الجزائري (30-27).