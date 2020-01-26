أنصار أتلتيكو مدريد فقدوا الثقة في سيميوني

المصدر: (مدريد - وكالات)

كشف استطلاع للرأي أن 74 % من أنصار أتلتيكو مدريد فقدوا الثقة في المدرب دييغو سيميوني بعد هذا الخروج المؤلم من بطولة الكأس على يد فريق كولتورال ليونيسا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وشارك في هذا الاستطلاع 38 ألف مشجع لأتلتيكو مدريد، حيث أجمع معظمهم على أن سيميوني يمر بفترة حرجة للغاية داخل النادي الإسباني.

يذكر أن سيميوني منذ مجيئه إلى أتلتيكو مدريد حقق الكثير من الانتصارات المهمة وكانت إنجازاته تطغى على محطات الإخفاق التي مر بها مع فريق العاصمة الإسبانية، ولكن الموسم الجاري، الذي وصفه سيميوني بنفسه بأنه عام التحول والتغيير وذلك بعد رحيل العديد من اللاعبين.