نجوم الاستوديوهات.. إخفاق في الواقع

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

خلال الأيام القليلة الماضية، رحل أحمد حسام «ميدو»، عن تدريب مصر المقاصة، بسبب سوء النتائج بالدوري المصري.

وكذلك رحل رضا عبد العال عن تدريب غزل المحلة، الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية، وظهرت المفارقة بأن نجوم الاستوديوهات التحليلية، لم يحققوا النجاح على أرض الواقع في التدريب.

وظهر العديد من نجوم الكرة في استوديوهات التحليل، أبرزهم: ميدو وحازم إمام وعماد متعب، وبات ميدو واحداً من ألمع الوجوه، لكنه لم يحقق نجاحاً في مشواره التدريبي.

أما رضا عبد العال، الذي انتقد كل من يعمل في مجال التدريب، فلم يفلح في قيادة بلدية المحلة للانتصارات، والأمر نفسه بالنسبة لفاروق جعفر وغيرهم.