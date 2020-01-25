الإمارات تشارك في بطولة الكارتينغ الإقليمية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يشارك فريق من الإمارات، في فاتحة بطولة الكارتينغ الإقليمية التي تقام بدعم الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وتضم 20 دولة تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيقام الحدث في مدينة مسقط خلال الفترة من 10 – 14 فبراير المقبل، وتديره الجمعية العمانية للسيارات.

وسيحضر فعاليات البطولة جان تود، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وسيعقد على هامش الحدث مؤتمر إقليمي لأعضاء الاتحاد الدولي للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم تتويج أول فائز باللقب خلال حفل رسمي لتوزيع الجوائز في اليوم الختامي. وقال داعم الحدث محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: هذا الحدث الجديد والمدهش هو الأول من نوعه في العالم.