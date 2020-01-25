لوكاكو سعيد بـ«القرار الصحيح»

المصدر: (لندن - أ ف ب)

اعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو أنه اتخذ القرار الصحيح بترك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى انتر ميلان الإيطالي، قائلاً إنه أعاد اكتشاف نفسه بعد فترة عصيبة في ملعب «أولد ترافورد».

وفي ملعب «جوزيبي مياتسا» يقدّم المهاجم البارز مستويات متميزة مع زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، فسجل حتى الآن 18 هدفاً، ليقود تشكيلة المدرب انتونيو كونتي إلى منافسة يوفنتوس العملاق على اللقب.

قال لوكاكو (26 عاماً): «تعين عليّ إعادة إيجاد نفسي. كان العام الماضي صعباً بالنسبة لي، لأن الأمور لم تجر كما أردت ولم أكن أؤدي جيداً.. توصلت إلى قناعة أنه حان الوقت كي أغيّر البيئة».