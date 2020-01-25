وفاة دراج هولندي في رالي دكار

المصدر: لاهاي - أ ف ب

أعلنت زوجة الدراج الهولندي إدوين شترافر، الذي نقل إلى المستشفى بعد سقوطه خلال المرحلة الحادية عشرة من رالي دكار 2020 في المملكة العربية السعودية بين 5 و17 يناير الحالي، أنه توفي متأثراً بجراحه أمس.

وكان الدراج البالغ من العمر 48 عاماً، يخوض ثالث مشاركة له في داكار ودون فريق مساعد، حين تعرض لحادث سقوط خلال المرحلة قبل الأخيرة، ما أسفر عن كسر في العمود الفقري.

وتعرض شترافر لإصابات بالغة للغاية، ولم تفلح المحاولات في علاجه.

وكانت النسخة الثانية والأربعون من رالي داكار قد شهدت خلال المرحلة السابعة وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيش.

والهولندي هو المشارك الـ26 الذي يلقى مصرعه في حادث في الرالي منذ انطلاقه في العام 1979. وكانت غالبية هؤلاء (21) من الدراجين.