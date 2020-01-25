رهان مضاعف للترجي التونسي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

يسعى الترجي التونسي إلى كسب رهانين مهمين، الأول يتمثل في الفوز اليوم على الرجاء البيضاوي المغربي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا دون قبول أي هدف، فيحافظ بذلك على إنجازه دون، ويتمثل الرهان الثاني في ضمان ترشحه لنصف النهائي قبل نهاية دور المجموعات بجولة وهو ترشح يوفر فرصة لإراحة بعض ركائز الفريق في باقي المواجهات التي تنتظره.

حيث يستضيف 29 الجاري هلال الشابة، قبل التحول إلى الجزائر لملاقاة الشبيبة في الجولة الختامية من دور المجموعات، ثم استضافة الاتحاد المنستيري في إطار مباراة مؤجلة من بطولة الدوري يوم 5 فبراير المقبل ليبقى الحدث الأهم وهو السوبر الأفريقي أمام الزمالك المصري يوم 14 فبراير المقبل.