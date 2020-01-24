«شمس» تكشف تفاصيل بطولة الكريكيت

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) بالتعاون مع بلدية البطائح تفاصيل «بطولة مدينة الشارقة للإعلام (شمس) للكريكيت».

وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح أول من أمس في مقر المدينة، ستعقد البطولة على أرض مجمع البطائح للكريكيت، خلال الفترة من 6 فبراير حتى 16 مارس المقبل، بمشاركة ثمانية فرق رياضية.

وتفتخر (شمس) بأن يكون فريقها في مقدمة الفرق المشاركة، وأن ينافس على نيل لقب هذه البطولة. حضر المؤتمر الصحافي الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد عبدالله حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح عضو مجلس إدارة نادي البطائح، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس).