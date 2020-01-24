شرطة دبي تعزّز التواصل بـ«التزامكم سعادة»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، ومؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً توعوياً في مدرسة المعارف الخاصة في دبي.

بهدف تعزيز أهداف حملة «التزامكم سعادة»، والمختصة بالتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. وأكد الوكيل نابت سلطان بالرشيد خلال المحاضرة التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية وطلاب المدرسة، أن حملة «التزامكم سعادة» تستهدف في عامها الثالث تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي.