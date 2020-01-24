أشلي بارتي في دولية دبي للتنس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تشارك الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة الأولى عالمياً، في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي تنطلق منافساتها الشهر المقبل على استاد السوق الحرة بدبي.

ويأتي الظهور الأول لحاملة لقب فرنسا المفتوحة وبطلة الدورة الختامية لمحترفات التنس، في دبي عقب إنهائها موسماً حافلاً في 2019، شهد تتويجها بأول بطولة غراند سلام في رولان غاروس، وأصبحت أول أسترالية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ الفوز الذي حققته مواطنتها سام ستوسور بدورة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2011.

كما أصبحت أول أسترالية تفوز بالبطولة الختامية لمحترفات التنس منذ 1976، وأول أسترالية تصعد إلى التصنيف الأول عالمياً منذ 43 سنة. ورغم إنجازاتها الهامة، تعمد بارتي أحياناً إلى الابتعاد عن ضغوط نجوميتها في عالم الكرة الصفراء، وهذا ما فعلته عندما قررت ممارسة الكريكيت عوضاً عن التنس، وصرحت بأن الاستراحة التي أخذتها في عامي 2015 و2016 ساعدتها كثيراً على إعادة التركيز.