اتحاد الكرة الطائرة يقرر «تجميد» عاشور

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

في ظاهرة تعد الأولى في تاريخ الرياضة الكويتية أصدر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة قرار تجميد حسين عاشور رئيس الاتحاد وعدم أداء مهام عمله الرسمية بشكل مؤقت.

وتكليف الدكتور عبد الهادي الشبيب نائب الرئيس القيام بمهام الرئيس وعرض الأمر على أقرب جمعية عمومية لاتخاذ القرار المناسب، ووفقاً للنظام الأساسي للاتحاد بالتصديق على القرار أو الرفض.

وفي حال التصديق سيتم فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد للاتحاد، بعدما ضربت الأزمات الاتحاد منذ انتخاب مجلس الإدارة الحالي وتسبب في انقسام أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس، وجاء القرار بحضور 8 أعضاء بموافقة 6 ورفض 2.

كما تم إلغاء عضوية عاشور من جميع اللجان العاملة بالاتحاد. وآخر الأزمات الشكوى الرسمية التي تقدم بها فوزي المعتوق اللاعب الدولي السابق وأمين سر الاتحاد ضد الرئيس بعدما أساء له والتلفظ بعبارة غير لائقة.