جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة تنظم بطولة كرة الطائرة لمنتسبيها

المصدر: (الفجيرة - البيان الرياضي)

أُسْدِل الستار على منافسات بطولة كرة الطائرة بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، والتي نظتمها الجامعة بمشاركة 21 لاعباً من منتسبي الجامعة، وفاز فريق كلية طب الأسنان بالمركز الأول.

وقام الدكتور سليمان أرفيق، عميد كلية طب الأسنان، بتتويج الفائزين، بحضور الدكتور سامح خميس مدير القبول والتسجيل، ورمزي غنيم المشرف الرياضي، بجانب عدد كبير من الطلبة.

من جهته، عبّر الدكتور علي أبوالنور، مدير الجامعة، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه المشاركون في البطولة، ووصفها بأنها أسهمت في خلق أجواء تنافسية جيدة بين المجتمع الجامعي، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للجانب الرياضي بوصفه جزءاً مهماً في المنظومة التعليمية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات وتوفير بيئة مناسبة للتميز الأكاديمي، وقدم الشكر للجنة المنظمة والتهنئة للفائزين.