تصريحات جريشة تحيله إلى التحقيق

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

قررت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لحين الانتهاء من التحقيق معه، بسبب نشر الشكوى التي تقدم بها إلى جمال الغندور رئيس اللجنة، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على «فيسبوك»، بجانب تصريحاته الإعلامية دون إذن من اللجنة.

وتقدم جريشة بشكوى إلى الجنايني والغندور، للاعتراض على ترتيب القائمة الدولية للحكام، التي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي «فيفا»، واحتل فيها جريشة المركز الثالث خلف إبراهيم نور الدين وأمين عمر، ووصف ذلك بالمجاملة لإبعاده عن مونديال 2022. وقال جريشة، إنه تعرض للظلم كي يشرف بلده في أكبر المحافل الرياضية الأفريقية والعالمية، وبرغم ذلك يتعرض للحرب من جانب منظومة الحكام.