بالفيديو.. يسجل هدفاً في الريال ليطلب عملاً!

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح ريال مدريد أول أمس في تجاوز سالامونكا في كأس ملك إسبانيا بنتيجة 3-1 ، وقد أثار ألفارو روميرو الاهتمام إذ سجل هدف الفريق المغمور.

الهدف التاريخي لفريق سالامانكا سيبقى في أذهان الكثيرين، وخاصة ألفارو روميرو، الذي يبلغ طوله 147 سم فقط، وعمره 23 عاما!

استغل روميرو خطأ دفاعيا، وتخطى لاعبين من الريال قبل أن يسجل في مرمى أريولا.

وعانى ريال مدريد لتجاوز سالامانكا، إذ إن هدف روميرو كان هدف التعادل في الدقيقة 57، قبل أن يسجل الريال هدفين في الدقيقتين 62 و90.

المثير للاهتمام أكثر، أن اللاعب أجرى لقاء صحفيا بعد المباراة، فاستغل الفرصة لكشف مفاجأة مدوية، بحسب "يوروسبورت".

قال روميرو إنه يلعب كرة القدم كهواية، وإنه صحفي لكنه ما زال يبحث عن عمل.

لدى اللاعب الصحفي صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر أنه مشجع لفريق إشبيلية.

أخيرًا: لا ننسى التذكير بأن بعض الصحف الإسبانية أعجبت بالصحفي الهداف وعرضت عليه العمل معها.