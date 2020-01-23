فروم يعود عبر «طواف الإمارات»

المصدر: (لندن - وكالات)

أعلن البريطاني كريس فروم، المتوج أربع مرات بسباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس)، أمس أنه سيعود إلى المنافسات بعد غياب طويل بسبب الإصابة، عبر المشاركة في طواف الإمارات المقرر في فبراير المقبل. وقال فروم: «أنا سعيد حقاً بالإعلان عن أنني سأبدأ موسمي عبر طواف الإمارات».

وأضاف: «أتطلع إلى الخطوة المقبلة في مرحلة التعافي والعودة إلى كامل قوتي». ولم يشارك فروم في أي منافسات منذ تعرضه لحادث تصادم في سباق «دوفين» للدراجات في يونيو 2019.

حيث تعرض لكسور متعددة وإصابات أخرى وخضع لعمليات جراحية عدة. وكان الدراج البريطاني البالغ من العمر 34 عاماً يخطط في البداية للعودة إلى المنافسات في أكتوبر عبر سباق في اليابان، لكنه أجل موعد عودته.