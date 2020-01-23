نجاح مستمر لبطولة شرطة دبي للشطرنج

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

واصلت بطولة شرطة دبي للشطرنج لأصحاب الهمم من الفئة السمعية، نجاحها للعالم الثالث على التوالي، بمشاركة 29 متنافساً من كافة المؤسسات والهيئات والأندية وجمعيات أصحاب الهمم على مستوى دولة الإمارات، في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بحضور ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية.

والمقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، وعبد الله خليل أهلي، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم.

وأكد المقدم الدكتور سعود الرميثي، حرص المجلس على ترجمة توجيهات معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الداعمة لأصحاب الهمم .