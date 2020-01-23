ماجد العصيمي يشارك بحفل تكريم المبدعين الرياضيين في المجر

المصدر: (بودابست - البيان الرياضي)

شارك ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية في حفل تكريم المبدعين الرياضيين من الأولمبيين والبارالمبيين بالمجر، في نسخته الـ 62.

والذي أقيم بالمسرح الوطني التاريخي في العاصمة بودابست، بدعوة من اللجنة البارالمبية المجرية.

والذي يعتبر من الأحداث التاريخية والفارقة في الرياضة المجرية، يتم خلاله تكريم الأبطال منهم أفضل اللاعبين البارالمبيين ، ومن ضمن جوائزه أيضاً جائزة بوشكاش أسطورة الكرة المجرية، التي تعد إحدى أرفع الجوائز. وسلم العصيمي درع التفوق للاعبة إكلر لوكا أفضل رياضية بارالمبية في المجر لعام 2019.