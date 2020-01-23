140 لاعباً في بطولة الإمارات للمواي تاي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق عصر اليوم في صالة نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب.

والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 140 لاعباً يمثلون أغلب الأندية الأعضاء على مستوى الدولة، موزعين على أربع فئات عمرية ما بين سن 10 إلى 17 سنة.

وأكد عبد الله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن الاتحاد حريص على الاستمرار في تنظيم وإقامة البطولات لمختلف الفئات العمرية، والتي بدورها تسهم بدعم وتعزيز النجاحات الرياضية، حيث كشف أن أجندة الاتحاد ضمنت الاستمرار بإقامة البطولات والمعسكرات التدريبية لرفع مهارات اللاعبين .