إنجاز عربي جديد لمبارزة الإمارات

المصدر: (المنامة | وام)

أضاف منتخب الإمارات للمبارزة لنفسه إنجازا جديدا أمس، بعد مشاركته في منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية للمبارزة للناشئين والشباب بالبحرين، عندما اكتسح ولأول مرة منافسات الفلوريه للبنين والبنات بحصوله على 8 ميداليات .

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة أن المبارزة الإماراتية تقدم الجديد في كل مشاركة، بما يعني أن اللعبة في تصاعد مستمر.

حيث إن بنات الإمارات تصدرن المشهد الشهر الماضي في الدورة الخليجية للمرأة شهر أكتوبر الماضي، واليوم يتصدرن المشهد على المستوى العربي، ولدينا حلم كبير بتحقيق إنجازات قارية في المرحلة المقبلة.