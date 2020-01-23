نورة السويدي: الرياضة حيوية للمرأة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، أهمية الرياضة للمرأة بأنواعها المتعددة، باعتبارها ضرورية لصحة المرأة، والحفاظ على نشاطها.

وقالت في تصريح لها، بمناسبة انطلاق بطولة كرة الطائرة الشاطئية، التي نظمتها لجنة الإمارات للرياضة النسائية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أمس: "إن المرأة الإماراتية نجحت في كل الميادين التي خاضتها"، مؤكدة أن الرياضة بالنسبة لها نشاط جسمي وذهني.

وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجه دائماً بدعم المرأة في كل مجالات الحياة، خاصة الرياضة، التي هي ضرورية للحفاظ على صحتها وأدائها المجتمعي.