رسميا.. الأمير عبد الله بن مساعد مالكا وحيدا لنادي شيفلد الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رسميا المالك الوحيد لنادي شيفلد يونايتد ،بموجب حكم قضائي أصدرته المحكمة البريطانية العليا في لندن.

وبهذا أصبح عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، الذيأول سعودي يمتلك نادياً في الدوري الإنجليزي الممتاز

وكان الأمير عبد الله بن مساعد أعلن في سبتمبر 2013 أنه اشترى 50 بالمئة من أسهم نادي شيفلد يونايتد ليكون شريكاً لرجل الأعمال كيفن مكابي، وحينها أبدى رجل الأعمال سعادته الكبيرة بالشراكة الجديدة بين ناديه شيفيلد يونايتد والأمير عبد الله بن مساعد، الذي يتفق معه في الرؤية بالعمل على عودة النادي للأضواء من جديد، وفقا لتصريحاته إلى وسائل الإعلام.

وقال : "ندخل الآن مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، نعد بأن ندير النادي على أعلى المستويات المهنية، وبأكبر قدر من المسؤولية لنقدم ونحفظ لجمهور هذا النادي العريق ناديا يفخرون به من كل النواحي، كما سنبدأ العمل أيضاً على تدعيم أكاديمية النادي ذات التاريخ العريق لتكون واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم".

وتابع، "سيقوم النادي بشراء الملعب التاريخي "برامالين"، والأرض التي تقع عليها الأكاديمية ومباني الإدارة وضمها للنادي تدعيماً لمستقبل النادي".

يُذكر أن نادي شيفيلد يونايتد، يحتل المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 5 جولات منه؛ حيث جمع في جعبته 5 نقاط. فهل يُعيد الأمير السعودي عبد الله بن مساعد، النادي الذي يُعرف بـ "الشفرات"، للمكانة التي يستحقها؟