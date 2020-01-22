الإمارات تشارك في مؤتمر الأولمبياد الخاص

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تشهد العاصمة المصرية القاهرة، السبت المقبل، وعلى هامش أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص، مؤتمر القادة الشباب.

والذي يشارك فيه شباب من الإمارات والكويت ومصر والبحرين ولبنان وسوريا وفلسطين والمغرب وليبيا.

ووفد ضيف من ساحل العاج (كوت ديفوار). ويمثل الإمارات اللاعبة آيه عادل عبد العزيز حسن السجواني، والقائدة الشابة سلمى خميس حمدان خميس السلامي.

ويحضر الجلسة الافتتاحية مارى ديفيز الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي ورؤساء الوفود المشاركة في الألعاب التي يمثلهم شباب في المؤتمر. وتتزامن مع المؤتمر حملة «تعهد وتعهدنا».