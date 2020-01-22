18 نادياً في «عربية السيدات 2020»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

يخوض 18 نادياً من 9 دول غمار منافسات الألعاب الجماعية كرة السلة والكرة الطائرة، وذلك ضمن النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل في الشارقة.

ويتواجه على ميدان كرة السلة التي ينطلق مشوار المنافسات فيها 3 فبراير، لاعبات أندية الشارقة الرياضي للمرأة، والفحيص من الأردن، والفتاة الرياضي من دولة الكويت، ونادي المجمع الرياضي للنفطيين من الجزائر. وتنطلق منافسات الكرة الطائرة يوم 3 فبراير ويشارك فيها من الدولة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي الوصل.