سلطان بن طحنون يفتتح مركز «ڤولت فيتنس»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

افتتح الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أول من أمس، مركز «ڤولت فيتنس» للرياضة والترفيه في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي.

كما حضر الحفل، سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري رئيس مجلس الإدارة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وسعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم.

وقام الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بجولة في أقسام المركز، وتعرف علي البرامج الرياضية التي يقدمها، وأشاد بجهود مؤسسي هذا الصرح الرياضي، مؤكداً على ضرورة مواصلة نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة لدى أفراد المجتمع كافة.