بوابات إلكترونية في «ساحات دبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحرصاً من سموه على توفير الحياة الكريمة وكل ما يحتاجه المواطن من خدمات تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات.

وفي إطار حرص بلدية دبي على تنفيذ رؤيتها المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، قامت الدائرة بتزويد ساحات الألعاب في الأحياء السكنية ببوابات إلكترونية.

وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي: إن البلدية حريصة كل الحرص على توفير رفاهية العيش للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وعلى إسعادهم بشتى السبل لتحقيق الأهداف المرجوة برؤية دبي.