رونالدو.. عشق تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: (روما- وكالات)

بين الدون كريستيانو رونالدو والأرقام القياسية قصة عشق، تكتب فصلاً جديداً في كل موسم، بل أحياناً في كل مباراة، وكتب رونالدو فصلاً جديداً في تحطيم الأرقام القياسية بعد أن قاد فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز مهم على بارما 2-1.

وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، في المرحلة الـ20 من الدوري الإيطالي .

وأحرز رونالدو هدفي يوفنتوس، في الدقيقتين 43 و58، فيما سجل أندرياس كورنيليوس، هدف بارما الوحيد، في الدقيقة 55.

وأصبح رونالدو بهذه الثنائية، أول لاعب يسجل 15 هدفاً على الأقل، في جميع مواسم الدوريات الأوروبية الـ14 الأخيرة. كما تمكن ابن الـ34 عاماً، من معادلة رقم أسطورتي يوفنتوس، ميشيل بلاتيني، وروبيرتو بيتيغا، اللذين نجحا في التسجيل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.