فريق مغربي ضحية عملية احتيال

المصدر: (الرباط - وكالات)

تعرض فريق الدفاع الحسني الجديدي، الذي ينشط في الدوري المغربي ، لعملية احتيال غريبة، من قبل أحد وكلاء اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت مصادر إعلامية أن أحد الوكلاء عرض على مسؤولي الدفاع الحسني الجديدي، فيديو «مفبرك»، للمهاجم المغربي عدنان أوعيد، قبل أن يتبين فيما بعد أن الفيديو للاعب آخر اسمه شان. وأضافت المصادر نفسها، أن جمهور الفريق الجديدي، هو من اكتشف حقيقة «الفيديو»، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن التوقيع مع أوعيد . وفسخت إدارة الدفاع الجديدي عقد أوعيد بداعي فشله في اجتياز الاختبارات البدنية.