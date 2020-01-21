سليماني بديل هاري كين

المصدر: (لندن - وكالات)

أبدى نادي توتنهام أمس، رغبته في ضم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر، المعار لموناكو الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، يحاول تعويض غياب المهاجم الأساسي للفريق، هاري كين.

والذي سيغيب حتى أبريل المقبل، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

وكان سليماني انضم إلى ليستر سيتي في عام 2016، قادماً من سبورتنغ لشبونة وتمت إعارته إلى موناكو مطلع الموسم الجاري، بعد أن سبق له الانتقال على سبيل الإعارة لناديي نيوكاسل يونايتد وفنربخشة التركي. ومنذ انضمامه إلى موناكو، سجل سليماني سبعة أهداف، في 11 مباراة شارك بها مع الفريق.