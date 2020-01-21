ميسي.. إنجاز جديد في الليغا

المصدر: (برشلونة - وكالات)

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تاريخ الدوري الإسباني ، بتسجيله هدف الفوز لفريقه برشلونة أمام غرناطة، أول من أمس، في الجولة الـ20 من «الليغا».

وبات ميسي بذلك، أول لاعب في التاريخ يسجل هدفاً على الأقل في الدوري الإسباني خلال 16 عاماً متتالياً.وأحرز ميسي الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 76، بعد لعبة جماعية رائعة بين الفرنسي أنطوان غريزمان، والتشيلي أرتورو فيدال، الذي هيأ الكرة للأرجنتيني، فترجمها الأخير إلى هدفه الرابع عشر في «الليغا»، والأول له في العام 2020.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة، في صدارة الدوري ، بفارق الأهداف أمام غريمة ريال مدريد. تجدر الإشارة إلى أن ميسي هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني ولنادي برشلونة.