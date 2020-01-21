«سكوير مايل»12 فبراير

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق في الثاني عشر من فبراير المقبل الدورة السنوية الخامسة لسباق بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع المخصص لموظفي كبرى شركات الأعمال في دبي، والذي يقام أمام مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي.

وذلك في إطار سلسلة بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع العالمية. ومن المتوقع أن تشهد تذاكر الحدث إقبالاً شديداً عقب النجاح الكبير لنسخة 2019 التي شارك فيها ما يزيد على 1000 عدّاء ، حيث خاضوا السباق على مضمار بطول ميل واحد، وتم جمع أكثر من 123.000 درهم لصالح «الهلال الأحمر الإماراتي»، الشريك الخيري للحدث. ويهدف السباق إلى تعزيز بناء الفرق، ويساهم في تقديم العون لهدف نبيل.