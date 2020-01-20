"ساعي البريد" يفاجئ مجموعة أطفال من أصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأ النجم إيان بولتر، أسطورة كأس رايدر للغولف والسفير العالمي لشركة موانئ دبي العالمية، مجموعة من الأطفال المشاركين في تدريبات الغولف الشاملة التي تستضيفها موانئ دبي العالمية قبيل انطلاق بطولة دبي الصحراوية الكلاسيكية.

وقدم بولتر، المشهور بلقب "ساعي البريد"، نصائحه التدريبية لمجموعة أطفال من أصحاب الهمم من مختلف القدرات البدنية والعقلية، وذلك في إطار برنامج موانئ دبي العالمية الشامل الذي يهدف إلى جعل رياضة الغولف مفتوحة أمام الجميع من الجنسين ومن مختلف الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية.

وفي معرض حديثه عن الزيارة، قال إيان بولتر: "كانت زيارة رائعة شهدت خلالها بنفسي كيف توفر موانئ دبي العالمية منصةً للأطفال من جميع القدرات ليتمكنوا من المشاركة في رياضة الغولف، مضيفاً إن وجودي اليوم هنا لرؤية الجهود التي تبذلها موانئ دبي العالمية يعزز ثقتي وإيماني بأن رياضة الغولف قادرة على شق طريقها لتصبح إحدى أكثر الرياضات شمولاً في العالم".

من جانبه، قال داني فان أوتيرديك، رئيس الاتصالات المؤسسية في مجموعة موانئ دبي العالمية: "قد تبدو العديد من الرياضات صعبة التعلم لكل الناس، بمن فيهم أصحاب الهمم، إلا أن الغولف رياضة مناسبة للجميع، ولهذا السبب نواصل استثمارنا في هذه الرياضة من أكثر من 10 سنوات من خلال شراكتنا مع الجولة الأوروبية. ومن موقعنا كشركة، نقدم كل الدعم لمفهوم الشمول ونسعى لاعتماد القيم ذاتها في شراكتنا هذه من خلال إتاحة رياضة الغولف للجميع."

وكانت الجولة الأوروبية قد خطت خطوة كبيرة العام الفائت نحو جعل رياضة الجولف شمولية من خلال استضافة نهائي بطولة دبي EDGA خلال جولة موانئ دبي العالمية للجولف 2019. وشهدت البطولة المكونة من 36 حفرة مشاركة عدد من ألمع لاعبي الجولف من أصحاب الهمم في العالم، وأقيمت بالتزامن مع بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تختتم موسم الجولة الأوروبية.