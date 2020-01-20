وفاة «مثبولا» أول ملاكم جنوب أفريقي أسمر كافح ضد البيض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الملاكم الجنوب أفريقي بيتر مثبولا، وهو أول ملاكم أسمر البشرة يتوج بلقب رابطة الملاكمة العالمية.

وأعلنت عائلة الملاكم أمس الأحد، عن وفاته عبر «تويتر»، إذ كتبت ديانا تلهالي شقيقة مثبولا إن شقيقها البالغ من العمر 67 عاماً توفى في المستشفى مساء السبت.

ومن أهم المحطات التاريخية في حياة اللاعب فوزه على ملاكم كوريا الجنوبية تاي شيك كيم حيث كان الكوري جنوبي هو المرشح بقوة للفوز في المباراة التي جمعتهما في بطولة العالم للملاكمة للوزن الخفيف لرابطة الملاكمة العالمية في لوس أنجلوس في سنة 1980م.

وفي تلك الفترة كانت جنوب إفريقيا تعيش تحت نظام الفصل والتمييز العنصري حين حكمت الأقلية البيضاء البلاد، ولم تكن تسمح للمواطنين أصحاب البشرة السوداء للمشاركة بإسم البلاد في المسابقات الدولية وفقاً لموقع "سبورت وورلد".