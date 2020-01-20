أزارو أزمة في نادي القرن

المصدر: (القاهرة- عماد الحسيني)

ازدادت الأزمة بين النادي الأهلي نادي القرن» ، والمغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق ، ولم تفلح إدارة النادي في إقناع اللاعب بقبول عرض الإعارة إلى فريق الاتفاق السعودي، الذي طلب ضم أزارو لمدة 6 أشهر، سيتقاضى اللاعب خلالها 500 ألف دولار، فيما يحصل الأهلي على 300 ألف دولار، إلا أن اللاعب كان مغالياً في طلباته، ما يتسبب في تعطيل قيد المهاجم السنغالي أليو بادجي، الذي ينوي الأهلي قيده بدلاً من أزارو.

وطلب أزارو الحصول على مليون و800 ألف دولار في 6 أشهر فقط، وهو مبلغ كبير للغاية يؤدي إلى تعثر رحيله عن الفريق، ويحاول مسؤولو الأهلي إقناع اللاعب بضرورة الرحيل لحصوله على فرصة المشاركة بالمباريات مع ناديه الجديد، بعد خروجه من حسابات المدير الفني رينيه فايلر، وغاب المهاجم المغربي عن المشاركة في آخر 3 مباريات للأهلي.