نيرتنكس يحصد جائزة الشراع للحواجز

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

توج الفارس الليتواني كريستابس نيرتنكس على صهوة الجواد «مون ريي» بلقب جائزة الشراع الكبرى في البطولة الدولية لقفز الحواجز لفئة الثلاث نجوم، والتي استضافتها ميادين الشراع بمنتجع الفرسان الدولي الرياضي في أبوظبي، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات واختتمت، أول من أمس، وأقيمت منافسات الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز تراوح ارتفاعها بين 150 ـ 160 سم، وتنافس فيها 50 فارساً، وحل في المركز الثاني الفارس البريطاني وليم فونيل على صهوة الجواد «بيلي ديامو»، وجاء ثالثاً مواطنه الفارس جاك ويتكر ، والفوز هو الثالث للفارس كريستابس، حيث حقق الأول في بطولة العين الدولية بتصنيف ثلاث نجوم في ديسمبر 2018، وأحرز الثاني في بطولة أبوظبي الدولية لفئة الأربع نجوم مطلع العام الحالي.