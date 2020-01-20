النصر بطل سباق اختراق الضاحية

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

توج نادي النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية، بعدما جمع 21 نقطة في فئة الرجال، بينما توج العين بكؤوس مراحل الشباب بـ 19 نقطة، والناشئين 33 نقطة، والأشبال 22 نقطة، وذلك في السباق الذي أقيم في ميدان مدينة خورفكان، بتنظيم اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع نادي خورفكان، وبمشاركة 800 لاعب من الجنسين، مثلوا 22 نادياً، وقام صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد، بتتويج الفائزين، بحضور سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وراشد الكتبي الأمين العام المساعد للاتحاد ، وأثنى صالح على البنى التحتية لمدينة خورفكان، مؤكداً أنها أسهمت بتنظيم سباق عالمي ، كما أشاد بدور مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أن اتحاد ألعاب القوى ممتن لذلك الدور في تطوير ألعاب القوى الإماراتية.