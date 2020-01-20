مورينيو.. حسرة بسبب «مللمترين»

المصدر: (لندن - وكالات)

شن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، هجوماً عنيفاً على تقنية الفيديو «الفار»، في أعقاب تعادل «السبيرز» مع واتفورد سلبياً أول من أمس، قائلاً إن «تقنية خط المرمى لا ترتكب أخطاء مثلما يفعل (الفار)». وأضاف مدرب توتنهام: كما تقول، كنا على بُعد «مللمترين» من الفوز بالمباراة.

وكثيراً ما تتدخل الأخطاء وتتسبب في تغيير نتائج مباريات، ومن ثم فقد تم تطبيق التكنولوجيا، بهدف تقليل الأخطاء التي يرتكبها الحكام، لكن مورينيو أبدى استياءه من التحكيم في مباراة اليوم، حتى مع تطبيق «الفار».

وعلق مورينيو على فرصة تهديفية محققة لفريقه في اللقاء: «هذا هو الحال، وأعلم أنها كانت تبعد بمللمترات، لكن تقنية خط المرمى لم تقترف أخطاء مثلما فعل (الفار)، ولذا علينا أن نقبل بحكمها».

وأوضح مورينيو «هناك قرارات مختلفة، لكني أترك هذا للنقاد، أترك هذا للحكام المتخصصين، وأنا أفضل عدم الحديث كثيراً في مثل تلك الأمور».

وأضاف «بخلاف أداء الحكم، جاء أداء توتنهام جيداً، فقد بدأنا المباراة بتنظيم جيد، وكدنا أن نسجل بعد دقيقتين على بدء اللقاء». وواصل: «فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول حتى سجلوا هدفاً فينا، كانوا يعتمدون على الكرات الطويلة في منطقة الجزاء، قاموا بتمريرة واحدة أو اثنتين».