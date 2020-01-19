«نمران» لزايد بن حمدان بطل «داس 43 قدماً»

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

توج المحمل نمران للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق داس للمحامل الشراعية 43 قدماً، الجولة الختامية من منافسات موسم فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس بالعاصمة أبوظبي، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 3 ملايين درهم.

وحل في المركز الثاني حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بينما ذهب المركز الثالث لبرق لمحمد جابر الحمادي، والمركز الرابع لمهاجر للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. وأهدى علي عبد الله المرزوقي نوخذة المحمل نمران ، اللقب إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.