«البارالمبية» تستقبل وفد السفارة الأمريكية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

استقبل محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وذيبان سالم المهيري الأمين العام، وفداً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بأبوظبي والبطل البارالمبي جون ريجستر صاحب فضية الألعاب البارالمبية بسيدني 2000 في ألعاب القوى، حيث تناولوا أطراف الحديث حول مستوى رياضة أصحاب الهمم على المستوى الدولي بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.. حيث أشاد البطل البارالمبي جون ريجستر بما تقدمه البارالمبية الإماراتية ومدى تطوّر الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم ، مؤكداً أن الإمكانيات التي تقدمها أندية أصحاب الهمم تضاهي تلك المتوفرة في أفضل أندية العالم.