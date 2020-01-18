الأندية الإيرانية الأربعة تعلن انسحابها من دوري أبطال آسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رؤساء الأندية الإيرانية الـ 4 المشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، عن الانسحاب من البطولة، احتجاجا على قرار منعها من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض محايدة.

وتوصل رؤساء أندية "برسبوليس" و"استقلال" و"شهرخودرو" و"سباهان" في اجتماع اليوم السبت، لقرار موحد بعدم المشاركة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 احتجاجا على سلب حق الاستضافة منها عبر القرار المثير للجدل الذي اتخذه الآسيوي (دون أن يكشف الأسباب) وأبلغ به الاتحاد الإيراني رسمياً. حسبما ما ذكر وقع روسيا اليوم

ووقع رؤساء الأندية الأربعة بعد التباحث مع مسؤولي الاتحاد الإيراني ووزارة الشباب والرياضة على بيان مشترك اليوم، وتم إرساله إلى رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكدوا خلاله أن قرار الانسحاب يأتي اتساقا مع مصالح البلاد ودفاعا عن مبدأ الأمن فيها وللحد من إقحام السياسة بالقرارات الرياضية.



وشددت الأندية الإيرانية على أنها لن تخضع لقرار الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، ولن تستضيف أي ناد على أرض محايدة.