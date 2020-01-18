المهيري يتصدر بطولة دبي لصيد الأسماك

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية للموسم الحالي، بمشاركة 100 متسابق، ويتنافس المشاركون على جوائز مالية يصل مجموعها أكثر من ربع مليون درهم تقدم للفائزين في فئتي الكنعد والسكل، وخطف (حامل لقب البطولة في الموسم الماضي) المتسابق سعيد محمد جابر المهيري الأضواء في اليوم الأول بحصوله على أعلى وزن سمكة كنعد قدره 24.20 كلغ، ووصل طولها إلى 150 سم ليتصدر الترتيب.