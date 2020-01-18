«سوبر» مصر بغياب اتحاد الإمارات!

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

على الرغم من كونه المظلة الشرعية لإقامة لقاء السوبر المصري بين قطبي الكرة في مصر الأهلي والزمالك غاب ممثل لاتحاد الكرة الإماراتي الجهة الرسمية المختصة بإقامة أي أنشطة كروية في البلاد، عن حضور المؤتمر الصحفي الذي عقد في القاهرة أول من أمس للإعلان عن تفاصيل السوبر المصري الذي تستضيفه الإمارات 20 فبراير المقبل، فيما تواجد رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ويبقى السؤال هل كان الغياب تقصيراً من الاتحاد المحلي أم كان هناك تجاهل لدعوته للحضور؟!