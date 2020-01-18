مدرب الهلال السوداني يهاجم الإعلام

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

هاجم المدير الفني الجديد لفريق الهلال الفاتح النقر الإعلام الرياضي مبدياً دهشته لانتقاده والجهاز الفني للفريق قبل استلامه لمهامه، وطالب النقر الإعلام التركيز على عكس التفاصيل التي ترفع الروح المعنوية للفريق، وعن تعديل الاتحاد الأفريقي كرة القدم (كاف) موعد مباراة الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي من 24 إلى يوم 26 يناير الجاري.

وأكد المدير الفني لفريق الهلال أن هذا الأمر لا يهم فريقه في شيء أنه ليس قلقاً من ذلك رغم قناعته بوجود شيء ما يحدث، مضيفاً أن فريقه سيؤدي مباراته بكل ثقة من أجل كسب نقاطها والاستعداد لمباراته الأخيرة أمام فريق الأهلي المصري في دوري المجموعات الأفريقية للأندية الأبطال.