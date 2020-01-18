جواو وشمة يتألقان في «دولية الشراع»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

خطف الفارس البرتغالي جواو ماركولاس الأضواء على صهوة الجواد «جلامور»، مع فوزه بالمركز الأول في الشوط الرئيسي بافتتاح منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز لفئة الثلاث نجوم، أول من أمس، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات والتي استضافتها اسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي، كما تألقت وفازت فارستنا شمة عتيق الهاملي على صهوة الجواد «دونت ووري» وأحرزت المركز الأول للمنافسة الثانية للفرسان الهواة التي شارك فيها 43 فارساً.