«قوى» أصحاب الهمم في خورفكان

المصدر: (خورفكان - البيان الرياضي)

تنطلق عصر اليوم، منافسات بطولة ألعاب القوى لأصحاب الهمم بنادي خورفكان لأصحاب الهمم، والتي ينظمها اتحاد رياضات أصحاب الهمم، وهي أول بطولة يستضيفها الملعب الجديد بنادي خورفكان، بعد حصوله على اعتماد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ليكون أول استاد ألعاب قوى معتمد دولياً للرياضيين من أصحاب الهمم وغيرهم في المنطقة الشرقية، ويشمل الاستاد على ميدان ومضمار ألعاب القوى بطول 400 م ومقاطع الرمي وتخطيط حارات الجري وحفر الوثب، وأشاد الاتحاد بمطابقتها المواصفات الدولية، وبذلك يكون نادي خورفكان لأصحاب الهمم بكل منشآته جاهزاً لاستضافة الأحداث الرياضية المحلية والدولية المعتمدة برياضة ألعاب القوى.